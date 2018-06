Atletica: Filippo Tortu d’oro con la 4x100 ai Giochi del Mediterraneo

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Filippo Tortu vola anche con la 4x100. L’atleta di Carate Brianza ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Il quartetto azzurro ha vinto col tempo di 38”49, miglior tempo italiano delle ultime cinque stagioni e ottavo di sempre. Il record è 38”10 (del 2010). In pista la squadra con Federico Cattaneo, Eseosa Fausto Desalu e Davide Manenti .

Tortu, fresco primatista nazionale sui 100 con lo strepitoso 9”99 di Madrid, ha corso in ultima frazione resistendo al tentativo di rimonta del turco Ramil Guliyev, campione mondiale dei 200.

“Correre contro Guliyev è stato bello - le parole di Filippo Tortu a Fidal.it - ma oggi non avrei fatto passare nessuno perché la staffetta è una gara a cui tengo molto, rappresenta l’unica gara di squadra nell’atletica. L’arma in più che abbiamo è il gruppo, insieme siamo fantastici ed è la nostra forza. Siamo molto uniti, amici da anni, questo fa sicuramente la differenza. La staffetta non si vince o si perde da soli, ma si fa tutto con gli altri. Oggi abbiamo ottenuto un grande tempo tutti e quattro”.

L’Italia ha vinto l’oro anche con le due staffette 4x400, mentre la 4x100 femminile ha vinto il bronzo. Il medagliere finale per l’atletica ai Giochi del Mediterraneo dice 7 ori, 8 argenti e 8 bronzi.

I prossimi appuntamenti di Super Tortu sono i 200 metri a Montecarlo e i 100 metri degli Europei di Berlino.



