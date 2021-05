Addio a Felice Varisco, noto fornaio e tra i fondatori dell’Hockey Agrate È morto a 71 anni Felice Varisco, che insieme a un gruppo di amici nel 1986 aveva creato la società sportiva. Era molto noto in paese anche per la professione di fornaio.

L’hockey di Agrate Brianza perde uno dei suoi fondatori. Martedì 25 maggio è scomparso a 71 anni Felice Varisco, che insieme a un gruppo di amici nel 1986 aveva creato la società sportiva che da oltre 30 anni ottiene grandi successi a livello nazionale.

Era molto noto in paese anche per la professione di fornaio, con tre panetterie che portano il suo nome. Non ultimo il negozio aperto qualche tempo fa in piazza Sant’Eusebio. Varisco è morto per le conseguenze del Covid.

«Oggi per l’Hockey Agrate è un giorno triste, ci stringiamo forte alla famiglia Varisco e a tutti quelli che, come noi, lo hanno “vissuto” – ha fatto sapere la società sportiva - Felice è stato uno dei fondatori dell’Hockey Agrate e per oltre 30 anni ha lavorato per fare in modo che questo sport continuasse ad esistere in paese, noi, grazie ai suoi insegnamenti, cercheremo di andare avanti e proseguire il suo lavoro! Ciao Felice, Grazie».

I funerali si svolgeranno giovedì 27 maggio alle 10 nella chiesa Sant’Eusebio di Agrate Brianza.

