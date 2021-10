il Cittadino, in edicola arriva “Trame”: il nuovo speciale che parla di giovani, famiglia e società che cambia “Trame” è il nuovo inserto speciale bimestrale del Cittadino che tratta i temi dei giovani, della famiglia e della società. La presentazione del direttore Cristiano Puglisi.

La Brianza dal cuore grande, quella che lavora sul territorio, quella che aiuta senza chiedere in cambio. C’è questo e la società che cambia sul nuovo inserto speciale arrivato in edicola con il Cittadino: “Trame” è bimestrale per trattare i temi dei giovani, della famiglia e della società. Con uno sguardo alle tante realtà di volontariato attive sul territorio. Come quelle che si occupano delle (nuove) povertà protagoniste della prima uscita.

Una avventura nuova nel solco dello spirito d’informazione che caratterizza il bisettimanale di Monza e Brianza e con lo sguardo sempre rivolto al futuro.

“Si chiama Trame come quelle che reggono le nostre vite”, ha spiegato la giornalista Carla Colmegna che lo cura in redazione con la collega Arianna Monticelli.

Debutto con il Cittadino di giovedì 28 e sabato 30 ottobre 2021, poi appuntamento in edicola ogni due mesi.

La presentazione del direttore Cristiano Puglisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA