La Brianza sciopera, presidio alla Provincia di Monza per la Gianetti di Ceriano Laghetto

La Brianza dei metalmeccanici sciopera: davanti alla Provincia, a Monza, martedì mattina presidio per i lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, licenziati a inizio luglio via mail. Una iniziativa di protesta, che prevede anche otto ore di sciopero, dal titolo “Il lavoro non si tocca”. In attesa dell’incontro al tavolo del Mise in programma giovedì.

“Il caso della Gianetti Ruote ha reso evidente il dramma sociale legato alla perdita dei posti di lavoro, tanto più grave in un periodo come questo, ancora pesantemente condizionato dall’emergenza sanitaria - dicono Cgil, Cisl e Uil - L’improvvisa e inaspettata chiusura dell’azienda di Ceriano Laghetto ha riportato all’attenzione la necessità di una maggior tutela occupazionale, resa più fragile dallo sblocco dei licenziamenti”.

Di prima mattina i lavoratori sono stati ricevuti dal presidente della Provincia Mb, Luca Santambrogio, poi impegnato nella prima delle conferenze “BrianzaRestart” dedicata proprio al lavoro e alla formazione.

