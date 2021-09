Vuoi imparare a lingua inglese o tedesca? Il Comune di Veduggio con Colzano organizza corsi Il Comune di Veduggio con Colzano, organizza corsi di inglese e tedesco per principianti e non presso il centro sociale di piazza Italia: come iscriversi.

Il Comune di Veduggio con Colzano, organizza corsi di inglese e tedesco per principianti e non presso il Centro Sociale di Piazza Italia. Il corso di inglese per principianti inizia il 5 ottobre e si tiene ogni martedì dalle 20.30 alle 22.30. Il corso di inglese secondo livello inizia il 4 ottobre e si tiene ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.30. Infine il corso di tedesco secondo livello inizia il 7 ottobre e si tiene ogni giovedì dalle 20.15 alle 22.15. Per informazioni e iscrizioni chiamare in biblioteca al numero 0362.911021 o mandare una mail a [email protected]

