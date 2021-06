Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Michele Boni)

Vaccinazioni domicilio (Foto by Michele Boni)

Vimercatese, camper Areu e gruppo protezione civile di Usmate Velate in campo per le vaccinazioni a domicilio L’iniziativa è a favore delle persone allettate cui manca ancora la somministrazione della dose di siero anti-Covid. Il sindaco: «Il miglioramento della situazione attuale è evidente, gli attuali positivi rimangono 8 ma occorre rimanere prudenti»

Il camper di Areu viaggia per i comuni del vimercatese per effettuare le vaccinazioni a domicilio a favore delle persone allettate cui manca ancora la somministrazione della dose di siero anti-Covid. Giovedì 10 giugno il camper Areu è al lavoro per effettuare vaccinazioni domiciliari ai cittadini impossibilitati a muoversi e precedentemente avvisati da Ats.

Per l’iniziativa è stato coinvolto anche il gruppo di Protezione civile di Usmate Velate che sin dalle prime ore del mattino si è fatto carico del trasporto del personale medico al domicilio delle persone allettate, garantendo il pieno supporto in tutti i Comuni coinvolti dalla vaccinazione.

Abbiamo messo a disposizione il nostro gruppo comunale di Protezione civile per svolgere un altro importante compito nel contrasto alla pandemia – afferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – Ho sempre seguito da vicino la problematica delle persone allettate, anche sollecitando formalmente ad Ats le vaccinazioni, e comunicando progressivamente, grazie al supporto dei medici di Medicina generale, i nominativi di chi non era stato ancora raggiunto dalla campagna vaccinale».

«Sappiamo che le vaccinazioni rappresentano un passo fondamentale per fermare il contagio, di conseguenza è prioritario che tutte le persone allettate siano messe in sicurezza quanto prima. Il miglioramento della situazione attuale è evidente, gli attuali positivi a Usmate Velate rimangono 8 ma occorre rimanere prudenti».

