Vimercate Ragazzi Festival: aperta la selezione per la rassegna di teatro 2021 Il Comune pensa all’estate e apre la call pubblica per selezionare gli spettacoli del Vimercate Ragazzi Festival: nasce anche il nuovo premio teatrale.

Il Comune di Vimercate guarda già alla prossima estate. È aperta ufficialmente la call per la selezione degli spettacoli del Vimercate Ragazzi Festival 2021 – Festival nazionale di teatro per le nuove generazioni che si terrà a Vimercate nei giorni 11, 12 e 13 giugno, pandemia permettendo, con l’importante novità del premio promosso dall’amministrazione comunale, il “Premio città di Vimercate” appunto.

Per partecipare all’edizione 2021 occorre compilare il modulo online disponibile sul sito del Comune entro il primo febbraio 2021 alle 12, provvedendo a dettagliare la proposta sotto il profilo artistico, tecnico/logistico e fornendo il materiale video obbligatorio per la valutazione delle proposte. La rassegna che si svilupperà per le strade del centro della città è organizzato da Campsirago Residenza, delleAli Teatro e Teatro Invito.

