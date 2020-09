Vimercate, muore per un malore il comandante della stazione dei carabinieri Pietro Fasano Lutto a Vimercate per la scomparsa improvvisa del comandante della stazione dei Carabinieri Pietro Fasano. Aveva 56 anni, si trovava in Calabria e gli è stato fatale un infarto.

Fasano, originario di Martina Franca, in provincia di Taranto, si era arruolato nell’Arma nel 1985 e dopo aver prestato servizio in Calabria si era trasferito in Lombardia nel 2013. A Vimercate era arrivato nell’ottobr e 2019 dopo una lunga esperienza a Pioltello. In tutti i luoghi in cui aveva lavorato ha lasciato un ricordo positivo: uno dei primi messaggi gli stato dedicato dal sindaco pioltellese Ivonne Cosciotti.

Doti professionali e umane ricordate dal sindaco di Vimercate Francesco Sartini.

«Il sindaco Francesco Sartini, gli assessori della Giunta Comunale, il presidente del Consiglio, i consiglieri comunali e il personale del Comune di Vimercate esprimono il loro cordoglio, alla famiglia e all’Arma dei Carabinieri, per la prematura e improvvisa scomparsa del Maresciallo Pietro Fasano Comandante della Stazione dei Carabinieri di Vimercate - si legge nel messaggio - Ci lascia una persona della quale abbiamo avuto modo di apprezzare le doti professionali e umane, arricchite da grande esperienza e passione e che ha supportato l’Amministrazione Comunale, insieme ai suoi collaboratori, dando sostegno al paese, anche durante l’emergenza sanitaria. Ci stringiamo con affetto alla famiglia e ai colleghi, cui vanno le nostre più sentite condoglianze a nome di tutta la cittadinanza».

Fasano lascia la moglie e tre figlie. Funerali venerdì 11 settembre alle 15 nella chiesa Maria Madre nella frazione Rossano Scalo del comune di Corigliano-Rossano.

