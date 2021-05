Vimercate volontari nuovo centro vaccinale ex esselunga (Foto by Michele Boni)

Vimercate, in 20 a dipingere le pareti del nuovo cento vaccinale all’ex Esselunga Tanti i volontari che hanno risposto all’appello del Comune: sono stati ringraziati dal sindaco Sartini. Il centro aprirà i battenti probabilmente il 17 maggio e avrà dieci linee al posto delle tre attuali all’ospedale cittadino.

È bastato un appello lanciato in settimana dal Comune per dipingere le pareti interno del futuro centro vaccinale Covid di Vimercate e giovedì mattina 13 maggio si sono presentati circa 20 volontari all’ex Esselunga di via Toti a dare una mano di bianco.

Presente all’arrivo degli imbianchini-volontari anche il sindaco Francesco Sartini che ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che si sono impegnate in quest’opera.

Per quanto riguarda invece l’apertura ufficiale del centro vaccinale bisognerà attendere probabilmente lunedì 17 maggio. In questo hub troveranno spazio 10 linee vaccinali gestite dall’Asst Brianza in sostituzione del centro vaccinale dell’ospedale di Vimercate di via Santi Cosma e Damiano che ha solo tre postazioni per l’inoculazione del siero.

