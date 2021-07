Vimercate: carenza di medici, in 200 sotto al sole in attesa di vaccinarsi Code di cittadini fuori dall’ex Esselunga di via Toti ad aspettare il proprio turno. «Negli ultimi giorni c’è stato un afflusso importante, i volontari in servizio hanno fatto tutto il possibile per offrire riparo dal sole distribuendo acqua» dice il sindaco.

Lunghe code sotto il sole cocente per vaccinarsi, all’hub di Vimercate, a causa della carenza di medici dedicato alle somministrazioni. Più di 200 le persone fuori dall’ex Esselunga di via Toti ad aspettare il proprio turno.

«Negli ultimi giorni c’è stato un afflusso importante al centro vaccinale che ha creato venerdì delle lunghe code in ingresso. Purtroppo non è stato possibile far accedere agli spazi interni per problemi di assembramento e i volontari in servizio hanno fatto tutto il possibile per offrire riparo dal sole distribuendo acqua a chi ha dovuto sopportare questo disagio – ha fatto sapere il sindaco Francesco Sartini -. Mi dispiace di questo disservizio e ringrazio i volontari e i cittadini che hanno collaborato per gestire al meglio la situazione». In passato invece c’erano stati problemi per quanto riguarda invece la fornitura delle dosi dei vaccini.

