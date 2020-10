Vimercate: auto in fiamme in via Rossini, indagini in corso Vigili del fuoco lunedì sera a Vimercate per una Panda in fiamme. L’allarme è scattato verso le 23 in via Rossini, una strada senza uscita in una zona residenziale. Indagini in corso.

Vigili del fuoco lunedì sera a Vimercate per un’auto in fiamme. L’allarme è scattato verso le 23in via Rossini, una strada senza uscita in una zona residenziale. L’auto, una Panda, era parcheggiata quando è stata divorata dall’incendio, sul posto una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza dalla caserma locale, nessuno è rimasto ferito. In corso le indgini dei carabinieri per valutare le cause.

Vimercate intervento vvf per auto a fuoco

