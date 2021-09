“Ville Aperte” arriva a Canonica di Triuggio: visite guidate a villa Taverna “Ville Aperte” arriva anche a Canonica di Triuggio: domenica 26 sarà possibile visitare villa Taverna.

Ville Aperte arriva a Canonica domenica 26 settembre. Le visite guidate a villa Taverna saranno dalle 10 alle 18, in contemporanea lungo via Filiberto (appositamente pedonalizzata per l’evento e quindi chiusa al traffico) durante l’intera giornata ci saranno mostre, musica e la possibilità di gustare cibi e bevande anche all’aperto con i ristoratori locali. Ricordiamo gli appuntamenti principali: alle 11 la lettura per i più piccoli “Mocha Dick, la grande balena bianca”; dalle 14.30 l’ambientazione storica a cura della Pro Loco coi figuranti in costume d’epoca; dalle 17 alle 19 l’evento “Musica Mobile”. In programma anche l’esibizione degli allievi della scuola di musica di Rancate “L’albero della musica”, la mostra di pittura e fotografia realizzata dalla Pro Loco con la Parrocchia di Triuggio su Dante e una seconda rassegna curata da “DentroFuori Ars”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA