Villasanta: un’auto a fuoco nel posteggio davanti alla Rovagnati La proprietaria è una delegata sindacale dell’azienda. I carabinieri indagano, non è esclusa alcuna ipotesi sul rogo.

Auto bruciata a Villasanta. Giovedì sera verso le 19.30 un’utilitaria parcheggiata in via Monza, nei pressi della Rovagnati, è andata a fuoco. Per spegnere le fiamme del veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco oltre al supporto logistico della radiomobile dei carabinieri di Monza.

La proprietaria del veicolo è una residente in paese, delegata Rsu del Cub. Per l’episodio è stata sporta regolare denuncia alle forze dell’ordine nella mattinata di oggi, venerdì.

I carabinieri stanno indagando. Nessuna ipotesi, almeno in questa prima fase, è esclusa. L’auto è stata completamente divorata dalle fiamme, rendendola oltre che inutilizzabile anche irriconoscibile, talmente è stato forte l’impatto del fuoco. Per ora nessuno si sbilancia sulle cause del rogo, non è esclusa anche una possibile forma di vandalismo ai danni della proprietaria del veicolo.

Nei mesi scorsi a Villasanta altre vetture parcheggiate sono andate a fuoco.

