Villasanta: sostituzione dei pannelli artistici di Galimberti, quelli nuovi li realizza con tecnica digitale

L’artista al lavoro con l’iPad per realizzare otto nuovi pannelli da posizionare in via Confalonieri e che, come quelli attuali, rappresenteranno luoghi simbolo del paese. I dipinti verranno stampati su carta adesiva, più resistente alle intemperie.