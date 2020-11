Verano: perde il controllo della microcar, si scontra con un’auto in sosta e si ribalta Spettacolare incidente sabato sera in via Comasina, il conducente, un uomo di 26 anni, ha rimediato un trauma cranico ed è stato trasportato all’ospedale di Desio in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri.

Al volante di una microcar ha perduto il controllo ed è finito contro un’auto in sosta. La piccola vettura si è ribaltata su un fianco. Il conducente, un 26enne, si è procurato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio, E’ successo sabato 31 ottobre in serata a Verano Brianza, in via Comasina. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Seregno permanenti e volontari con carro fiamma, personale sanitario della Croce Bianca di Besana e una pattuglia dei carabinieri di Verano Brianza.

incidente microcar

