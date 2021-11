Verano Brianza spenderà 10mila euro per acquistare un etilometro Un nuovo etilometro da 10mila euro sarà acquistato dal Comune di Verano Brianza.

Diecimila euro per acquistare un etilometro. Lunedì 29 novembre all’interno della variazione al Bilancio 2021 presentata in consiglio comunale dall’assessore Natalino Caglio l’amministrazione ha stanziato la somma di 10mila euro per l’acquisto di un etilometro da consegnare poi in comodato d’uso gratuito ai carabinieri in servizio presso la caserma di via Comasina.

«L’etilometro verrà utilizzato dai carabinieri durante le pattuglie notturne – ha spiegato il sindaco Samuele Consonni – L’acquisto è stato deciso all’interno di un rapporto di collaborazione collaudato coi militari per arginare il fenomeno dilagante delle feste notturne alcoliche in Brianza».

