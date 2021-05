Verano Brianza premia gli studenti meritevoli: borse di studio targate McDonald’s Martedì 1 giugno cerimonia di consegna delle borse di studio (finanziate da McDonald’s) a Verano.

L’amministrazione comunale premia gli studenti meritevoli. La cerimonia si terrà domani, martedì 1 giugno, alle 16 in sala consiliare. Sei i bravissimi licenziati dalla scuola secondaria di primo grado col massimo dei voti (tre nel 2019 e tre nel 2020: lo scorso anno la consegna delle borse di studio era saltata a causa della pandemia). Ogni studente riceverà un buono da 250 euro che potrà impiegare per l’acquisto dei libri per il prossimo anno scolastico. Le borse di studio sono finanziate da Euroristoro srl titolare del McDonald’s di via Comasina. Per i ragazzi licenziati con 9 invece l’amministrazione ha acquistato una copia autografata del libro di Alessio Tavecchio, “Con una marcia in più”. Tavecchio aveva incontrato gli studenti veranesi in occasione del suo corso sulla consapevolezza.

