Veduggio con Colzano: ladri di aspirapolvere nell’area di servizio Ignoti hanno colpito giovedì 27 ottobre nel punto ristoro-shopping dell’area di servizio “Esso on the run”, lungo la Statale 36 in direzione sud. Indagano i carabinieri.

Furto di aspirapolvere nel punto ristoro-shopping dell’area di servizio “Esso on the run”, lungo la Statale 36 in direzione sud, a Veduggio. Approfittando di un momento di distrazione del personale, spiegano i carabinieri, ignoti hanno sottratto due elettrodomestici del valore complessivo di circa 160 euro. Il furto è avvenuto nella mattinata di mercoledì 27 ottobre, verso le 09.30. Indagini in corso.

