Veduggio a caccia di sponsor per una mostra sul “suo” Giovanni Segantini Pubblicato un avviso pubblico per sponsorizzare l’organizzazione della mostra “Il ritorno di Segantini a Veduggio”: l’artista in paese realizzò una delle sue principali opere, “A Messa Prima” che nella più radicale versione precedente si chiamava “Non Assolta”.

A caccia di sponsor per riportare alla luce l’eredità veduggese di Giovanni Segantini. Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per sponsorizzare l’organizzazione della mostra “Il ritorno di Segantini a Veduggio”. L’artista, uno dei massimi esponenti del divisionismo italiano, visse in paese tra il 1884 e il 1885 e qui realizzò una delle sue principali opere, “A Messa Prima” che nella più radicale versione precedente si chiamava “Non Assolta”. Entrambe le versioni hanno in primo piano la scalinata barocca della chiesa parrocchiale di San Martino di Veduggio con Colzano.

L’amministrazione comunale intende creare una mostra permanente dedicata al pittore, da installare in biblioteca. Per farlo, ha coinvolto 19 artisti principalmente del territorio che doneranno al Comune, ciascuno, un’opera con tema la figura di Segantini. Il ruolo degli sponsor (che dovranno farsi avanti entro il 20 aprile) sarà funzionale all’acquisto di pannelli, cornici, targhette, pieghevoli. Info sul sito comunale.

