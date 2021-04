Vaccinazioni, prenotazioni per tutte le persone fragili over 50 (con esenzione per patologia) La Lombardia ha aperto le prenotazioni al vaccino anticovid per tutte le persone fragili over 50.

Aperte le prenotazioni al vaccino anticovid per tutte le persone fragili over 50 della Lombardia. Lo ha comunicato la Regione che ha attivato il nuovo slot dalle 21 del 28 aprile, dopo aver aperto in mattinata la fascia 55-59. Si tratta di persone in possesso di una esenzione per patologia (malattia cronica). Rimane sempre attiva la possibilità di prenotazione per le altre categorie già in corso.

Dopo gli anticipi delle scorse settimane sembra che la cronotabella per over 50 rispetterà il primo piano previsto dalla Regione e cioè le prenotazioni dal 15 maggio e non l’opzione del 30 aprile prevista nel caso fossero state raddoppiate le forniture di vaccino.

I vaccini si possono prenotare direttamente dal portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Oppure telefonando al numero verde 800 894545, inserendo la tessera sanitaria in uno dei 1.083 bancomat Postamat di Poste Italiane, chiedendo al postino (4mila in Lombardia) che lo farà direttamente col suo terminale portatile rilasciando la ricevuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA