Vaccinazioni, con la prenotazione a Carate Brianza: «Ma il centro era chiuso, mi vaccinerò nell’anno nuovo» La segnalazione di una brianzola che aveva la prenotazione per il richiamo per il 31 dicembre a Carate Brianza, ma ha trovato chiuso: «C’erano anche altre persone. Ho provato a Monza, chiuso ma con l’avviso che avrebbe riaperto il 2 gennaio».

«Ha presente quando un fidanzato ti dà buca?». Una dose di ironia di fronte alla mancata dose di vaccino: si potrebbe riassumere così la reazione di una cittadina over 70 che, prenotazione alla mano, si è recata nel primo pomeriggio di venerdì 31 dicembre all’hub vaccinale di Carate Brianza, ma l’ha trovato chiuso. Una sorpresa perché la donna avrebbe dovuto effettuare il richiamo - come da prenotazione cartacea in suo possesso - l’ultimo giorno dell’anno.

«Ho cercato di capire il motivo, ma non ho trovato alcun avviso affisso sul posto - spiega l’utente - all’hub c’erano anche altre persone, non so dire se tutte con prenotazione come nel mio caso, che si meravigliavano della chiusura. Non ho ricevuto alcuna comunicazione preventiva della chiusura, quindi vorrei capire cosa sia accaduto».

La donna non si è scoraggiata e si è recata a Monza, ma anche l’hub vaccinale dell’ex Philips non era aperto.

«Qui, però - precisa - è stato esposto, quindi ben visibile a tutti, un avviso che invita gli utenti prenotati per il 31 dicembre a rivolgersi al centro da domenica 2 gennaio 2022. Mi vaccinerò ad inizio anno, però quanto accaduto a Carate mi lascia perplessa, soprattutto dopo i ripetuti richiami alla vaccinazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA