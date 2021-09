Vaccinazioni, altre due date per donne incinte e neomamme: nel weekend del Gp d’Italia in 111 all’ex Philips Domenica 26 e lunedì 27 settembre libero accesso all’Hub Vaccinale di Monza nell’area ex Philips per donne incinte e neomamme. Nel primo weekend, nei giorni del Gp d’Italia, si sono presentate in 111.

Una nuova possibilità per le donne in gravidanze e per le puerpere di vaccinarsi contro il Covid 19 senza prenotazione. Asst Monza, in collaborazione con Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma e in aderenza alla Campagna Vaccinale anti Covid-19 promossa da Regione Lombardia, consente per domenica 26 e lunedì 27 settembre dalle 8 alle 20 il libero accesso presso l’Hub Vaccinale di Monza in via Philips, 12 (area ex Philips).

Un’iniziativa analoga era stata organizzata in precedenza nelle giornate di sabato 11 e domenica 12. In quell’occasione, al sabato si erano presentate 71 donne mentre domenica (la giornata coincideva con la disputa del Gran Premio di Italia di Formula 1) 40. In base alle percentuali, il 70% erano donne in attesa, il 30% mamme che avevano partorito da poco. Per ottenere la somministrazione del vaccino è sufficiente presentare la tessera sanitaria e la carta d’identità. Al punto di accoglienza saranno presenti ostetriche e ginecologi, disponibili a fornire tutte le informazioni richieste.

