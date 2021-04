Vaccinazioni, 29 aprile da record: 111mila in Lombardia, quasi 500mila in Italia

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Giovedì 29 aprile è stato il giorno del record delle vaccinazioni effettuate: +111mila in Lombardia, quasi 500mila in Italia.

Il dato regionale aggiorna il totale a 3.257.839 dosi somministrate per l’88,46% di quelle consegnate.

Il sito del governo riporta invece il numero di 497.993 dosi in Italia che avvicina significativamente per la prima volta l’obiettivo di 500mila fissato dal commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo.

Congratulazioni sono arrivate dal ministro della Salute, Roberto Speranza: «Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili», ha scritto su Facebook.

Intanto, secondo le prime informazioni del monitoraggio settimanale, risale l’indice Rt nazionale che la scorsa settimana era a quota 0,81 e torna al valore 0,85, come due settimane fa. L’incidenza invece continua a scendere: il valore è a 146 rispetto al 152 della settimana scorsa.

