Usmate Velate, l’amministrazione comunale: «Conti in ordine e 400mila euro da spendere, 250mila per il Piano asfalti»

«Conti in perfetto ordine, previsioni di spesa in linea con le reali esigenze della popolazione e 400mila euro già stanziati per ulteriori interventi che vedranno la luce a cavallo fra il 2021 e il 2022». Questo è quanto afferma l’amministrazione comunale di Usmate Velate dopo la ricognizione sugli equilibri di bilancio passata in consiglio comunale giovedì 29 luglio.

«Si è resa necessaria solo un’importante modifica - prosegue il comunicato dell’amministrazione - quella di destinare una quota di circa 32mila euro per finanziare la maggiore spesa imprevista del Servizio sociale comunale».

La verifica degli equilibri di bilancio è stata anche l’occasione utile per stanziare parte dell’avanzo di amministrazione che, allo stato attuale, ammonta complessivamente a circa 650mila euro. Il consiglio comunale ha destinato 400mila euro per spese in conto capitale, ovvero interventi che il territorio vedrà a partire da settembre per proseguire poi nell’arco del 2022. La fetta di maggior rilievo (250mila euro) riguarda il Piano asfalti 2022. Altri 50mila garantiranno la copertura finanziaria all’iniziativa del Bilancio partecipato. Per la manutenzione della fontana di Villa Scaccabarozzi destinati 25 mila euro, 20mila quelli per l’implementazione del sistema di videosorveglianza e per l’acquisto di un rinnovato software per la lettura delle targhe dei veicoli.

Diecimila euro saranno vincolati alla manutenzione dell’area cani e tremila sono stati accantonati e serviranno per la riqualificazione del sottopasso che porta alle scuole elementari di Usmate, progetto che verrà poi sviluppato col diretto coinvolgimento delle scuole.

«Avere il Bilancio con i conti in ordine ci garantisce la possibilità di poter prevedere, con mesi di anticipo, somme necessarie per effettuare nuovi investimenti sul nostro territorio – afferma Marcello Ripamonti, assessore con delega al Bilancio – Una programmazione che dimostra l’attenzione di questa amministrazione comunale verso la gestione del patrimonio pubblico, la sicurezza, l’ambiente e il territorio, nell’ottica di dare riscontro alle tematiche che rendono Usmate Velate un Comune vivibile e gradevole per chi lo abita».

