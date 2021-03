Usmate Velate: autocisterna si sbilancia in curva e si ribalta, versato il carico di latte Un camion che trasportava latte proveniente da Carnate sulla sp 177 svoltando a destra per Usmate ha perso controllo e si è rovesciato, versando il carico sull’asfalto. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza, polizia locale.

Un’autocisterna carica di latte si è ribaltata a Usmate Velate, il conducente è finito in ospedale senza gravi conseguenze mentre il carico si è versato sull’asfalto. È successo sabato 13 marzo, verso le 12.30: un camion che conteneva latte proveniente da Carnate sulla sp 177 svoltando a destra in via Monza per il centro di Usmate ha perso controllo e si è rovesciato sul lato sinistro. Sul posto si sono portati un’ambulanza, la polizia locale e i vigili del fuoco.

Fortunatamente il 45enne alla guida del mezzo pesante non ha riportato gravi ferite ed è stato accompagnato in ospedale per accertamenti in codice verde. La strada è stata chiusa al traffico per almeno un’ora per permettere ai sanitari di assistere il camionista e al contempo poter rimuovere il mezzo pesante che invadeva la carreggiata.

