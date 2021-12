Un’azienda di Nova Milanese installerà le dieci colonnine di ricarica per le auto a Carate Brianza Le dieci, nuove, colonnine per la ricarica delle auto elettriche, a Carate Brianza, saranno realizzate da un’azienda di Nova Milanese.

Sono stati affidati alla società Eco2Zone Srl di Nova Milanese i lavori di realizzazione dei primi dieci punti di ricarica per auto elettriche a Carate. Saranno installati in tre aree strategiche, ovvero nei parcheggi pubblici in via Mentana vicino all’Iperal, in via Olimpia nei pressi del palazzetto e in via Mosè Bianchi. Un progetto finanziato da Regione Lombardia, grazie all’aggiudicazione di un bando regionale che finanziava la realizzazione di “infrastrutture di ricarica elettrica per gli Enti pubblici”. La gara è stata aggiudicata con il criterio del minor prezzo. La società aggiudicataria ha offerto un ribasso del 5,14% rispetto all’importo a base d’asta pari a 149.192 euro (Iva esclusa) e ha dichiarato che intende subappaltare a terzi parte delle lavorazioni previste dal contratto, così come specificato nel Dgue allegato agli atti di gara sulla piattaforma SinTel.

Si tratta, stando ai piani della giunta Veggian, di un progetto iniziale, che verrà ampliato nel corso degli anni. L’amministrazione comunale intende infatti perseguire come obiettivo iniziale la realizzazione di alcuni punti di ricarica nei siti più rilevanti della città, individuati nei pressi di strade a lunga percorrenza, per poi arrivare, tramite diversi step, all’ultimazione di vere e proprie stazioni di ricarica diffuse sul territorio comunale.

