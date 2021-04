Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un’aiuola al cimitero di Verano per ricordare le vittime del coronavirus Il Comune di Verano ha inaugurato un’aiuola al cimitero per ricordare tutte le vittime del coronavirus.

In memoria delle vittime del Covid-19, il Comune di Verano Brianza ha realizzato un’aiuola al cimitero. Ha scelto di piantumare un giovane ulivo, simbolo di pace eterna. In base ai dati più aggiornati trasmessi dal sindaco Massimiliano Chiolo, i cittadini veranesi che hanno perso la vita per Covid dall’inizio della pandemia sono stati venti. Sabato 10 aprile, la visita pastorale dell’arcivescovo Mario Delpini alla parrocchia veranese inizierà proprio dal camposanto, nell’incontro con i familiari delle vittime.

