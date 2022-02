Una speciale cartolina d’amore per San Valentino: gli uffici della Brianza in cui trovarla Poste Italiane mette a disposizione una speciale cartolina filatelica per il giorno di San Valentino, con relativo annullo. Ecco gli uffici di Monza e Brianza in cui trovarla.

“Scrivimi fermo posta” è il titolo in Italia di “The shop around the corner” di Ernst Lubitsch, con Margaret Sullavan e James Stewart: due colleghi che mal si sopportano sul lavoro ma che si innamorano scrivendosi delle lettere. Potere del servizio postale che chissà, magari qualcuno potrebbe iniziare a replicare nel giorno di San Valentino.

Fino a lunedì 14 febbraio infatti in diversi uffici postali sarà possibile spedire (o semplicemente acquistare) “una colorata e animata cartolina filatelica. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano”.

La cartolina filatelica

Il prodotto filatelico è disponibile nei 7 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Monza e Brianza (a Monza in corso Milano 56, a Cesano Maderno in piazza XXV Aprile 2, a Concorezzo in piazza della Pace 2, a Desio in via Guido Galli 1, a Lissone in piazza Alcide De Gasperi 3, a Muggiò in via Leonardo Da Vinci 2 e a Seregno in via Augusto Mariani 7), negli Spazio Filatelia del territorio nazionale e online su poste.it e dall’ 8 al 14 febbraio si potrà utilizzare anche un annullo speciale. “Poste Italiane vuole così sostenere, ancora una volta, il valore della scrittura scrivendo semplicemente una cartolina, un oggetto che può essere custodito nel tempo”.

Note a margine: sì, “C’è posta per te”, in origine, “You’ve got mail” con Tom Hanks e Meg Ryan è il remake del film di Lubitsch.

