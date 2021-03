Un caso di positività: chiuso fino al 10 marzo l’asilo nido “Primi passi” di Caponago «La segnalazione ci è arrivata sabato 27, abbiamo messo subito l’asilo in quarantena» ha detto Simona Arrigoni, titolare della struttura di via Donatello. Al momento non ci sono ulteriori casi sia tra il personale che tra i 13 bambini.

Un caso di positività, chiuso fino al 10 marzo l’asilo nido Primi passi di Caponago. La decisione è arrivata dopo che un’educatrice è risultata positiva al Covid-19: «La segnalazione ci è arrivata sabato 27, abbiamo messo subito l’asilo in quarantena (anche avremmo potuto chiudere una sola zona) e contattato Ats per avviare tutte le procedure e seguire i protocolli - spiega Simona Arrigoni, titolare della struttura di via Donatello -. Nel frattempo abbiamo fatto tutti i tamponi. Al momento non ci sono ulteriori casi sia tra il personale che tra i 13 bambini. La situazione sembra essere sotto controllo. Il 10 dovremmo poter riaprire».

