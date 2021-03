Un altro sciopero: trasporto ferroviario regionale a rischio domenica 21 marzo E’ stato proclamato dal sindacato Orsa. Trenord stigmatizza: «Senza alcuna sensibilità per le difficoltà imposte dall’emergenza pandemica». A rischio variazioni e cancellazioni saranno «il servizio regionale, suburbano e il servizio aeroportuale».

Domenica difficile in Lombardia, il 21 marzo, per chi si dovrà spostare con i treni: il sindacato Orsa ha infatti dichiarato uno sciopero senza fasce di garanzia. Trenord con nota ha stigmatizzato: «Senza alcuna sensibilità per le difficoltà imposte dall’emergenza pandemica, il sindacato Orsa ha proclamato un ulteriore sciopero» per l’intera giornata di domani. I dipendenti di Trenord potranno incrociare le braccia e astenersi dal lavoro per 24 ore, una agitazione che segue quella dello scorso 8 marzo. I treni saranno a rischio per l’intera giornata perché in un giorno festivo - ha fatto sapere l’azienda in una nota - non sono previste fasce di garanzia.

A rischio variazioni e cancellazioni saranno «il servizio regionale, suburbano e il servizio aeroportuale». «Per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali, saranno previsti autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1».

