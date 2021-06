Ubriachi su un furgone, aggrediscono e minacciano di morte i carabinieri: due arresti È successo a Carate Brianza. Nei guai padre e figlio, 58 e 24 anni di origine tunisina, che erano stati segnalati dopo essere usciti di strada sull Sp 6.

Due arresti a Carate Brianza per resistenza a pubblico ufficiale. Nei guai padre e figlio di origine tunisina, di 58 e 24 anni, che erano a bordo di un furgone segnalato da altri automobilisti dopo strane manovre sulla sulla Sp 6.

I due sono stati fermati nella serata di sabato in via Milite Ignoto. In precedenza un cittadino aveva segnalato il furgone sulla Sp 6 in direzione Besana in Brianza: l’uomo al volante aveva perso il controllo, era uscito di strada per poi, successivamente, riprendere la marcia con andatura anomala.

Una volta individuato il veicolo, i carabinieri hanno contestato al 58enne (conducente e proprietario del mezzo) il reato di guida in stato di ebbrezza, essendosi rifiutato di sottoporsi all’etilometro. E durante l’intervento sono stati aggrediti sia verbalmente sia fisicamente a anche minacciati di morte da entrambi gli occupanti che quindi sono stati arrestati per resistenza.

Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari, a Carate Brianza e a Triuggio, ma il padre è stato riconosciuto domencia pomeriggio mentre passeggiava in strada. È stato quindi riarrestato per evasione dai domiciliari.

