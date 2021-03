Tutti in Dad? La passione per gli scacchi alle Canossiane di Monza passa online La Dad non ferma i programmi di scacchi che l’istituto delle Canossiane di Monza porta avanti da quattro anni: così, con l’aula non utilizzabile, le sfide si trasferiscono online.

Giocare a scacchi, un’esperienza educativa che contribuisce al consolidamento delle funzioni logiche, al rispetto delle regole, alla capacità decisionale. Un progetto che continua anche in epoca di pandemia. La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Maddalena di Canossa da quattro anni porta avanti, in collaborazione con l’Asd Scuola Scacchi Cormano, un programma che vede torre, cavalli, alfieri, re e regine in primo piano ed ora, non potendo momentaneamente frequentare la loro aula scacchi nella sede di via Petrarca, i centododici alunni delle sei classi seguono lezioni a distanza seguiti dal loro insegnante di educazione motoria Davide Malvisini.

Una scacchiera digitale

(Foto by Annamaria Colombo)

«Abbiamo deciso di non fermarci perché crediamo molto nelle ricadute benefiche del gioco degli scacchi sulla formazione dei ragazzi - sottolinea la preside Viviana Gatto - ed abbiamo stabilito di prendere parte anche al “Trofeo promozionale scacchi scuola studenti” a squadre on line che coinvolgerà alcune scuole secondarie di primo grado e di secondo grado della nostra provincia». L’iniziativa, organizzata dall’ ASD Scuola Scacchi Cormano con l’Ufficio scolastico per la Lombardia della zona di Monza e Brianza, è in programma il 14 aprile. Nel frattempo l’Istituto Maddalena di Canossa sabato prossimo, 20 marzo, a partire dalle 14.30 terrà il suo torneo “interno”, sempre da remoto, per selezionare i quindici partecipanti da mandare all’appuntamento provinciale.

«Nonostante le difficoltà del momento - sottolinea Giuseppe Lisimberti di Bovisio Masciago, presidente onorario e fondatore dieci fa della scuola cormanese - siamo riusciti a organizzare un corso di formazione, durato dal 25 febbraio fino a pochi giorni fa, sul tema “Gli scacchi a scuola verso una didattica 4.0” che ha coinvolto sessantasei docenti di tutta la Brianza e a breve ci attende il torneo che chiamerà a raccolta gli studenti attraverso un’apposita piattaforma di gioco. Il nostro auspicio è di poter tornare a organizzare al più presto eventi in presenza». Anche gli insegnanti potranno cimentarsi con la scacchiera. Per loro il rendez vous è fissato per giovedì 25 marzo.

