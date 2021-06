Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Turismo,un tram a Milano per far conoscere Monza Un tram speciale “griffato” Monza per la campagna di promozione del territorio voluta dalla Camera di commercio. Il 19 che passa per il Duomo girerà fino al 4 luglio.

Girerà per le vie di Milano fino al 4 luglio il tram speciale “griffato” Monza. Il mezzo numero 19, quello che da Città Studi porta a Villapizzone passando per Porta Venezia e piazza Duomo, ha un nuovo outfit tutto monzese. Due degli scatti più rappresentativi di Monza, la Villa reale e l’autodromo, decorano le fiancate del tram.

Si tratta della campagna di promozione del territorio voluta dalla Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi. Un’iniziativa che continuerà poi, sempre con le immagini di Monza e della Brianza, anche su altri tram storici della Darsena.

Una campagna promozionale che punta a valorizzare e riscoprire il territorio di Monza, invogliando i milanesi a curiosare tra le bellezze fuori porta a due passi dalla metropoli.

E infatti il titolo scelto per la campagna di promozione è: “Monza. Tutti i fuoriporta che vuoi, poco fuori Milano”. Per questo è nato il brand Visit Monza diffuso sui canali social della Camera di commercio e di Yes Milano. Proprio sulla piattaforma sono disponibili video e informazioni della campagna al link: yesmilano.it/monza-fuoriporta.

«Intendiamo con queste azioni promozionali pianificate favorire la ripresa del settore e stimolare la curiosità e l’interesse per quei luoghi, prossimi a Milano, che possono offrire esperienze diversificate: dal golf al design, dalla Villa reale all’autodromo», ha spiegato il vicepresidente della Camera di commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi, Carlo Edoardo Valli.

