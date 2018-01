Treni, ritardi e cancellazioni sulle linee verso Milano

Lunedì mattina di disagi per i pendolari brianzoli in viaggio verso Milano: ritardi e cancellazioni sulle linee Lecco-Molteno-Monza-Milano, Bergamo-Carnate-Milano, Lecco-Carnate-Milano e Malpensa Express per il ritrovamento di un uomo senza vita a Milano.