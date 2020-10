Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Treni: la foto dei pendolari ammassati alla stazione di Arcore per salire sul treno del mattino Viaggiatori in partenza ammassati (ma con le mascherine) nel tentativo di salire a bordo di un treno alle 7.10 di lunedì 5 ottobre alla stazione di Arcore. È il «distanziamento sociale di Trenord», dice il lettore che l’ha scattata.

Il «distanziamento sociale di Trenord». È il titolo che il lettore che l’ha inviata via mail al CittadinoMB ha scelto per la fotografia scattata lunedì mattina alla stazione ferroviaria di Arcore e che immortala i viaggiatori in partenza ammassati (ma con le mascherine) nel tentativo di salire a bordo.

«È il treno delle 7.10 alla stazione di Arcore, il treno in direzione di Milano Porta Garibaldi», specifica il lettore-pendolare.

La foto è stata postata anche su diverse pagine di pendolari e sono stati diversi i commenti preoccupati di chi chiede che venga fatto rispettare il diritto alla salute dei viaggiatori. Con il dovuto distanziamento o una maggior frequenza delle corse che non obblighi tutti a salire sullo stesso treno nel dubbio che il successivo non passi. Considerato anche che, in arrivo già ai limiti da Carnate, poi deve fermare a Monza.

