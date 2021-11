Tornano in Brianza dal Po con un pesce siluro di 1 metro e 80 centimetri Due cugini pescatori della Brianza sono tornati a casa dal Po, nel piacentino, con un esemplare di pesce siluro di 180 centimetri e 75 chili di peso.

Sorpresa giovedì al “Bocciodromo Marino” quando due assidui frequentatori, i cugini Umberto e Dino Cella, di Copreno e di Misinto, si sono presentati con un pesce siluro lungo un metro e 80 centimetri e del peso di 75 chili, pescato sul Po in provincia di Piacenza. Come noto il siluro è una specie alloctona ed è un problema per la fauna ittica: per motivo dallo scorso giugno è stata alzata la sanzione prevista dalle leggi regionali (fino a 1.500 euro) per chi reimmette in acqua gli esemplari pescati, che vanno invece smaltiti.

