Suzuki dona due auto al ministero della Difesa per portare i vaccini nelle zone impervie Suzuki ha consegnato a Difesa Servizi spa – società in house del ministero della Difesa - due Vitara Hybrid 1.4 Top 4WD AllGrip.

Suzuki ha consegnato a Difesa Servizi spa – società in house del ministero della Difesa - due Vitara Hybrid 1.4 Top 4WD AllGrip. Le auto saranno a disposizione degli hub vaccinali per l’attività di distribuzione e consegna dei vaccini anti Covid. La consegna delle auto si è svolta a Villa Fonseca, a Roma, presso la sede dell’ispettorato generale di Sanità militare.

Un momento della cerimonia di consegna delle vetture



L’evento si è tenuto alla presenza di Fausto Recchia, amministratore delegato di Difesa servizi spa, ed è culminata nel passaggio simbolico delle chiavi dalle mani di Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia, a quelle dell’ad Fausto Recchia e del tenente generale Nicola Sebastiani, ispettore generale della Sanità militare. La missione assegnata alle due Vitara Hybrid AllGrip sarà di supportare nei prossimi mesi l’attività dei centri vaccinali. I due suv di Hamamatsu potranno garantire la distribuzione e la consegna dei vaccini anti Covid-19 in quelle aree remote in cui una particolare mobilità è strategica come i fondi accidentati e nelle peggiori condizioni invernali.

