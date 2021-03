“Strada facendo”: Cavenago svela i suoi progetti con dei video Con il piano “Strada facendo” il Comune di Cavenago ha deciso di mostrare ai propri cittadini, con dei video, i progetti che sono in corso di studio ed elaborazione: la puntata “zero” è già andata in onda.

È andata in onda venerdì 5 marzo la “puntata 0” di “Strada facendo” una serie di video realizzati dal Comune di Cavenago per dare alla cittadinanza l’opportunità di vedere coi propri occhi il lavoro della macchina comunale. La prima puntata è stata dedicata alla comunicazione e a parlare è stato il consigliere Davide Usai che ha spiegato il progetto: «L’amministrazione ha voluto puntare molto su una comunicazione puntuale e diretta ai cittadini per offrire alla cittadinanza un punto di vista interno del Comune - le sue parole -. Ora partiamo con un nuovo progetto, “Strada facendo”, che sarà composto da una serie di puntate video in cui, gli amministratori con il supporto dei tecnici presenteranno tutti i progetti che sono in fase di sviluppo e esecuzione». I video saranno disponibili sul canale YouTube dell’ente e sulle pagine social del Comune.

