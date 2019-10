Statale 36, incidente con ribaltamento all’uscita per Giussano: un ferito Tre veicoli coinvolti, uno di questi ribaltato, una persona ferita: è il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 7 di lunedì 7 ottobre sulla Statale 36 all’uscita di Giussano, in direzione nord.

Una persona trasportata per accertamenti all’ospedale di Desio, tre veicoli coinvolti di cui uno ribaltato. È il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le 7 di lunedì 7 ottobre sulla Statale 36 all’uscita di Giussano, in direzione nord. La dinamica è al vaglio della polizia stradale, ma non è escluso che sulla carambola che ha coinvolto una Panda con a bordo un ottantenne, un’altra utilitaria e un furgone diretto al mercato per la festa di Giussano abbia influito la sede stradale bagnata dalla pioggia caduta durante la notte.

In pronto soccorso in codice verde un uomo di 64 alla guida dell’auto che si è ribaltata (i soccorsi erano stati attivati in codice rosso). Sul posto due ambulanze, l’automedica, vigili del fuoco da Carate Brianza e Seregno, la polizia stradale, personale Anas a carro attrezzi. I tempi per i soccorsi e la rimozione dei veicoli hanno causato code in direzione nord sulla Valassina e in uscita a Giussano.

Incidente stradale Statale 36 Giussano 7 ottobre 2019

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA