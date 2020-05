Sovico, rubano nelle auto in sosta e tentano di portarsene via una: arrestata una coppia Lui trentenne dell’est senza fissa dimora, lei ventenne brianzola hanno agito di notte facendo un po’ troppo rumore: i residenti hanno chiamato i carabinieri che li hanno colti in flagranza con arnesi da scasso e refurtiva asportata dalle vetture.

In piena notte, nei giorni scorsi, hanno danneggiato e depredato alcune auto in sosta, a Sovico, e poi hanno tentato di rubarne una, ma hanno fatto troppo rumore attirando l’attenzione dei residenti che hanno dato l’allarme facendo intervenire i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza, e per i due ladri, un trentenne dell’est Europa senza fissa dimora e una ragazza ventenne brianzola, non c’è stato scampo: sono stati tratti in arresto per furto aggravato.

I due sono stati trovati in possesso di arnesi da scasso e di alcuni oggetti prelevati dalle auto. Nell’ambito delle misure di contenimento del coronavirus, la coppia è stata anche sanzionata amministrativamente per essere per strada senza un giustificato motivo.

