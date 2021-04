Sospetta truffa a Monza: anziana vuole fare un bonifico da 30mila euro per aiutare un amico negli Usa, la banca chiama la polizia La donna, di 77 anni, giorni prima aveva effettuato un primo bonifico da 7.000 euro come anticipo per una vacanza con l’amico statunitense, un “noto violinista”, che ha poi detto di avere necessità di altri soldi per un intervento chirurgico.

Giorni prima aveva già effettuato un bonifico di 7.000 euro e mercoledì si è ripresentata in banca, a Monza, per effettuarne un secondo, di trentamila, all’estero, negli Stati Uniti. Operazioni decisamente sospette quelle di una 77enne, nota correntista dell’istituto. Il bancario, fiutando una probabile truffa ai danni dell’anziana, ha chiamato la polizia.

E dal racconto che la donna ha fatto agli agenti sono stati confermati tutti i sospetti: il denaro sarebbe stato destinato a un non meglio precisato “noto violinista” statunitense per un intervento chirurgico salvavita al cuore che gli avrebbe poi permesso di trascorrere una vacanza in Grecia con l’anziana (per la quale la donna aveva effettuato il precedente bonifico di 7mila euro) rinviata proprio a causa dei sopravvenuti, gravi, motivi di salute.

Gli agenti hanno quindi contattato il figlio della donna, ignaro di tutto, che è accorso alla filiale e ha soccorso la madre, convincendola a non effettuare il bonifico. Madre e figlio sono stati quindi invitati a sporgere querela.

