Si ribalta con l’auto rubata poche ore prima, feriti due minorenni a bordo

Sono rimasti feriti in modo serio i due minorenni che nella serata di domenica 11 aprile si trovavano a bordo di un’auto che, pochi minuti prima delle 22, si è ribaltata in piazza Montessori a Bovisio Masciago, proprio di fronte alla scuola materna comunale. Alla guida del mezzo, risultato rubato poche ore prima sempre in città, c’era un 29enne, denunciato per ricettazione e per lesioni personali stradali. Quest’ultimo sarebbe entrato nel piazzale ad alta velocità e, nell’affrontare una curva, avrebbe perso il controllo del veicolo che si è ribaltato su un fianco.

Mentre il conducente è uscito illeso dall’incidente, le condizioni dei due ragazzini, di 15 e 16 anni, sono subito sembrate preoccupanti. Sul posto, oltre ai carabinieri che hanno avviato gli approfondimenti del caso, sono intervenute in codice rosso due ambulanze e l’automedica. I due minorenni, entrambi residenti in città, non erano in pericolo di vita. Uno è stato trasportato in codice giallo da un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso all’ospedale di Niguarda mentre l’altro è stato trasportato dalla Croce Bianca di Cesano Maderno al san Gerardo di Monza, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. In piazza Montessori sono giunti anche i Vigili del Fuoco volontari di Bovisio Masciago per rimettere l’auto con le quattro ruote sull’asfalto.

