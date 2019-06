Seveso, protesta dei genitori della Toti: no al dislocamento in altre scuole A Seveso i genitori della scuola Toti di Baruccana sono scesi in strada a protestare per impedire il parziale dislocamento delle classi in altre scuole per ovviare al problema del sovraffollamento. Chiedono prefabbricati nella scuola. Il video

Questa mattina, sabato 29 giugno, i genitori degli alunni della scuola primaria “E. Toti” di Baruccana sono scesi in strada a protestare per impedire parte del dislocamento della scuola in altre zone di Seveso. Il problema è il sovraffollamento degli alunni della scuola. La mancanza di spazi sta costringendo la giunta a trovare altre soluzioni.

Le soluzioni fino ad ora proposte, ovvero un dislocamento delle classi quinte nella scuola secondaria “L. Da Vinci” in centro a Seveso e alcune aule dell’oratorio di Baruccana, non soddisfano le richieste dei genitori che gridano a gran voce per la costruzione di prefabbricati nei giardini della scuola di Baruccana. Al termine della protesta iniziata questa mattina a Baruccana e terminata davanti al Comune, il sindaco Luca Allievi ha ricevuto tre rappresentanti dei genitori nel suo studio.

