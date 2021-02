Seregno, trasporto gratuito per gli Over 80 che si devono vaccinare Collaborazione tra il Comune di Seregno e le associazioni Auto Amica e di Seregno Soccorso per garantire un servizio di trasporto per gli anziani Over 80 che saranno convocati per le vaccinazioni anti Covid nei presidi sul territorio.

Completamente gratuito, è pensato in particolare per coloro che non possano contare sul supporto di reti familiari. Per usufruirne si può contattare il numero 0362 330414 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12.30.

“In questa fase così delicata dell’emergenza sanitaria, il Comune di Seregno vuole essere al fianco degli anziani che sceglieranno di vaccinarsi. Poiché Ats, per il momento, non proporrà presidi in città, con l’Associazione Auto Amica e con Seregno Soccorso (che ringrazio per la disponibilità dimostrata) abbiamo voluto attivare questa concreta opportunità a favore di quanti siano in difficoltà a raggiungere Desio, Carate, Vimercate o altri punti che saranno indicati dall’autorità sanitaria”, dice Laura Capelli, assessore alle Politiche Sociali.

