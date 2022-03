Seregno, studentessa di Desio di 14 anni scomparsa all’uscita di scuola Appello dei familiari per ritrovare la minore, che frequenta un istituto superiore in via Briantina. Sarebbe scomparsa attorno alle 16 di venerdì 18 marzo. Indossava un felpa rosa, pantaloni neri e giubbotto scuro.

Sono ore di apprensione per la famiglia di una 14enne di Desio scomparsa venerdì 18 marzo attorno alle 16 all’uscita da scuola, a Seregno, dove frequenta l’istituto superiore Levi, in via Briantina. La minore, secondo quanto riferito dalla madre ogni giorno, terminate le lezioni, prendeva un autobus per tornare a casa.

Al momento della scomparsa indossava una felpa rosa, pantaloni neri e giubbotto scuro. I familiari hanno sporto denuncia ai carabinieri che stanno indagando. Chiunque l’avesse vista o possa fornire notizie contatti l’Arma dei carabinieri, Compagnia di Seregno.

