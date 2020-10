Seregno ribaltamento via Santuario (Foto by Redazione online)

Seregno: sterza, urta le auto in sosta e si ribalta Incidente stradale con ribaltamento nel tardo pomeriggio di sabato 3 ottobre a Seregno, un uomo trasportato in ospedale in codice giallo.

Avrebbe sterzato con violenza per evitare un ostacolo improvviso, forse un animale, finendo contro due auto in sosta. Il risultato è stato un ribaltamento che ha richiesto l’intevento di soccorsi, forze dell’ordine e vigili del fuoco. È successo a Seregno nel tardo pomeriggio di sabato 3 ottobre in via Santuario, che è rimasta chiusa per il tempo dei soccorsi e del ripristino della normalità. Ferito un uomo di 34 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale di Desio.

