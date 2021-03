La manifestazione in piazza Risorgimento organizzata dai genitori #Giù le mani dalla scuola ( foto Volonterio ) (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno, l’assordante silenzio delle famiglie in piazza Risorgimento: #Giù le mani dalla scuola Oltre cento genitori si sono ritrovati nel pomeriggio di domenica 14 marzo per manifestare pacificamente il loro dissenso per la chiusura di tutti gli ordini di scuola. Sara Barni, coordinatrice del sit in: «I nostri bambini sono fiduciosi quanto noi di tornare alla cara normalità dietro un banco»

E’ perfettamente riuscito il sit-in, “#Giù le mani dalla scuola”, organizzato dai genitori del comprensivo Rodari di via Pacini a cui hanno aderito tutti gli altri plessi della città. Oltre cento genitori si sono ritrovati in piazza Risorgimento, questo pomeriggio, alle 15, per manifestare pacificamente il loro dissenso per la chiusura di tutti gli ordini di scuola. Sotto gli sguardi dei Carabinieri e della Polizia Locale, l’evento si è svolto ordinatamente.

Tutti ben distanziati, seduti e in silenzio e con la mascherina indossata correttamente. Il sit-in è stato coordinato da Sara Barni, rappresentante delle classi quarte delle Rodari che al megafono ha spiegato che : “il nostro è stato un silenzio carico di significato, un silenzio che voleva essere assordante, per dire hai nostri figli che siamo fieri ed orgogliosi di loro e di come stanno vivendo e affrontando questa situazione. Hanno colorato arcobaleni, hanno affrontato la quotidianità sempre con il sorriso e rispettando ogni regola. Metti la mascherina, prova la temperatura, non abbracciare i tuoi amici, non scambiare la merenda o le figurine, non stare troppo vicino ai tuoi compagni. E loro hanno svolto tutto questo con serietà ed entusiasmo. Loro non hanno alcuna colpa e nessuna voce, tocca a noi genitori farci loro portavoce. I nostri bambini sono fiduciosi quanto noi di tornare alla cara normalità dietro un banco, con i compagni vicini e non dietro ad uno schermo. Il nostro è un appello affinché venga rispettato il loro diritto a crescere e ad avere l’educazione che meritano. La nostra casa non è la scuola. Non siamo insegnanti e per i nostri figli non lo saremo mai. Saremo sempre i loro genitori”.

Emanuela Giussani, presidente del consiglio di istituto delle Stoppani:” speriamo che tante manifestazioni come la nostra vengano prese in considerazioni dal governo perché noi genitori siamo stanchi della Dad e che possano ritornare al più presto sui banchi di scuola. La vita delle famiglie è scombussolata nell’ avere i figli a casa e con noi che lavoriamo in smart working diventa tutto complicatissimo. Non ci fermiamo qui. Giovedì parteciperemo anche all’evento che si svolgerà davanti al Palazzo della regione”. Valentina Cambieri, docente di diritto al Castiglioni di Limbiate: “ la scuola è privata di un diritto previsto nella Costituzione. I numeri dei contagi nelle scuole sono pochi e nessuno dice i contagi di nidi, asili, materne. Perché? E poi i provvedimenti delle Ats che cambiano di momento in momento. Ci vuole maggior programmazione”.

