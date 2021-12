1) uno scorcio della camminata per le vie del quartiere San Carlo di Seregno (Foto by Paolo Volonterio)

Seregno: la “Camminata di Babbo Natale” per portare gli auguri a domicilio a nonni, anziani e malati Nel quartiere San Carlo di Seregno, l’oratorio ha organizzato per il secondo anno la “camminata di babbo Natale”. Ecco di cosa si tratta.

Per il secondo anno consecutivo nel quartiere San Carlo di Seregno, l’omonimo oratorio ha organizzato la “camminata di babbo Natale”.

Sfidando il freddo un bel gruppo di bambini e ragazzi hanno sfilato per le vie del quartiere vestiti da babbo Natale, portando nelle case di nonni, anziani e malati un piccolo pensiero natalizio ma soprattutto un attimo di gioia e serenità.

Il babbo Natale che bussa alle porte di nonni, anziani e malati per la consegna di un pensiero e un sorriso

(Foto by Paolo Volonterio)

Accompagnati dal coro della chiesa parrocchiale, accomodato su un carro trainato da un trattore, hanno invaso le vie del quartiere inondandole di canti natalizi e attirando anche l’attenzione delle famiglie che si trovavano sul percorso con le quali con gioia c’è stato un cordiale e festoso scambio di auguri.



Al termine della sfilata, dopo un meritato, corroborante e caldo scambio di auguri in oratorio con tazze di the, i ragazzi hanno ricevuto un piccolo dono offerto dal gruppo sancarlino della Contrada del Palio di Desio.



Gli organizzatori hanno rivolto un particolare ringraziamento alle catechiste e alle maestre della scuola materna che hanno fatto preparare ai bimbi i disegni, alle mamme dei bambini che hanno preparato i pensierini per gli anziani, alla corale San Carlo, a Diego Grassi di Verde Vivo che ha messo a disposizione il trattore, al gruppo Contrada del Palio di Desio per il pensierino ai bambini, al gruppo cucina dell’oratorio e all’oratorio per l’accoglienza logistica e il caldo ristoro finale, e al CdQ per l’assistenza stradale.

