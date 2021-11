Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Seregno, illuminazione ad hoc per palazzo Landriani-Caponaghi: progetto per valorizzare i luoghi architettonici Nel contratto di gestione dell’illuminazione pubblica di Seregno c’è la clausola per poter dare una speciale e caratteristica luminosità a luoghi architettonici che meritano di essere valorizzati. Il primo edificio a beneficiarne è palazzo Landriani-Caponaghi, sede del municipio.

All’interno del contratto di gestione dell’illuminazione pubblica con Reti+, affidataria della concessione, l’amministrazione comunale di Seregno guidata dal sindaco Alberto Rossi ha inserito la clausola di poter dare una speciale e caratteristica luminosità a luoghi architettonici che meritano di essere valorizzati. Il primo edificio a beneficiare di questa speciale e particolare illuminazione è da qualche giorno, a seguito del benestare della Soprintendenza alle Belle arti di Milano, palazzo Landriani-Caponaghi, sede storica del municipio in cui sono presenti gli uffici del sindaco, della giunta e del segretario generale, oltreché la sala esposizione dedicata alle opere del sostanzioso patrimonio artistico lasciato dall’eclettico e valente artista concittadino Luca Crippa.

Attraverso una speciale apparecchiatura l’illuminazione della facciata di palazzo Landriani-Caponaghi, sarà in grado cambiare colore nei momenti di ricorrenze civili: come 25 aprile, festa della Repubblica, 4 Novembre, o giornate mondiali dedicate alla gentilezza, dei poveri, della pace, del malato, contro la violenza alle donne, autismo, del lavoro e tantissime altre. Nei prossimi giorni, in attesa di un’ulteriore parere favorevole della Soprintendenza, riceveranno una illuminazione ad hoc: la torre del Barbarossa e il campanile di Santa Valeria.

