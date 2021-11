Seregno: crolla per il maltempo parte di tetto dell’ex Dell’Orto, soccorsi sul posto e nessun ferito

Seregno intervento ex Dell'Orto per crollo porzione tetto (Foto by Cristina Marzorati)

Soccorsi in via Cavour a Seregno per il crollo di una porzione di tetto dell’ex Carburatori Dell’Orto. A causa della pioggia caduta senza sosta, una parte della copertura è caduta all’interno dell’area dismessa senza causare feriti.

Carabinieri, vigili del fuoco, polizia locale e ambulanza sono intervenuti domenica sera intorno alle 20. I vigili del fuoco e i militari hanno eseguito una ispezione per verificare che non ci fossero persone all’interno, in considerazione del fatto che la struttura è occasionalmente utilizzata come ricovero da persone senza fissa dimora.

L’ufficio tecnico del Comune ha disposto la messa in sicurezza dello stabile, il parcheggio antistante è stato sgomberato e vietato.

